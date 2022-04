Drogenrazzia in Köln und weiteren Städten

Wegen des Verdachts des Drogenhandels haben Polizisten mit der Beteiligung von Spezialeinheiten am Dienstagmorgen fünf Wohnungen in Köln, Leverkusen, Langenfeld und Leichlingen durchsucht. Dem Einsatz vorangegangen war ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen vier Tatverdächtige wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Marihuana in nicht geringer Menge, wie die Polizei mitteilte. Bei den Durchsuchungen sei zunächst niemand festgenommen worden.

Der Einsatz steht den Angaben zufolge nicht im Zusammenhang mit einer ebenfalls am Dienstagmorgen in 16 Wohn- und Geschäftsräumen durchgeführten Drogenrazzia der Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Dort standen acht Menschen im Verdacht, in großen Mengen mit Marihuana, Haschisch und Kokain gehandelt zu haben.