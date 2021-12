Dritter Ski-Lift läuft: Betreiber «sehr zufrieden»

Winterberg (dpa/lnw)

Schrittweise geht es für die Wintersport-Betreiber im Sauerland in der gerade angelaufenen Saison voran. Am Samstag sei in Winterberg der dritte Lift eröffnet worden, sagte die Sprecherin vom Skikarussel Winterberg, Susanne Schulten. Das Unternehmen betreibt dort 27 Lifte. «Wir sind sehr zufrieden, dass es klappt. Die beiden ersten Pisten sind nun miteinander verbunden, was die Gäste auch freut.»

Von dpa