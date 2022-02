Dreyer ruft NRW-SPD vor Landtagswahl zu Geschlossenheit auf

Düsseldorf/Werne (dpa/lnw)

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten zu einem geschlossenen Wahlkampf aufgerufen. Der Sieg der SPD bei der Bundestagswahl gebe auch den Sozialdemokraten für die Landtagswahl in NRW Auftrieb, sagte Dreyer am Samstag in einem Grußwort für den digitalen Parteitag der NRW-SPD.

Von dpa