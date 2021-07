Drei Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen sind am Freitagmorgen in Gelsenkirchen drei Menschen verletzt worden. Der Rettungswagen sei mit einem Patienten mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zum Krankenhaus gewesen, als ihm an einer Kreuzung ein Auto in die Seite fuhr, teilte die Feuerwehr mit. Der Patient, der Fahrer des Rettungswagens und der Autofahrer seien bei dem Zusammenstoß verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.