Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiwagen im Einsatz

Krefeld (dpa/lnw)

In Krefeld hat am Samstag ein Streifenwagen im Einsatz eine Kreuzung bei roter Ampel überquert und ist mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden dabei am Samstag schwer verletzt, der Beifahrer im Streifenwagen leicht, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa