Drei Verletzte bei Autounfall in Hennef: Fahrer eingeklemmt

Hennef (dpa/lnw)

Drei Menschen sind am späten Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Hennef-Süchterscheid (Rhein-Sieg-Kreis) verletzt worden. Der 27-jährige Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr am Montag sagte.

