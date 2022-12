Drei Vereine für herausragende Tierliebe ausgezeichnet

NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen und die NRW-Tierschutzbeauftragte, Gerlinde von Dehn, haben am Donnerstag drei Vereinen den Tierschutzpreis des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Mit dem ersten Platz wurde der Verein «Herzensangelegenheit - Menschen für Tiere und Tiere für Menschen in Not» aus Grevenbroich ausgezeichnet, der mit seiner mobilen Tierarztpraxis bedürftige Tierhalter unterstützt, wie das NRW-Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz am Donnerstag mitteilte. Obdachlose oder arbeitslose Menschen können dort ihre Tiere gratis untersuchen und behandeln lassen.

Den zweiten Platz belegte die Tierhilfe Streuner & Co. (TISCO) aus Düsseldorf, die unter anderem alte und kranke Tiere bis zum Lebensende in Obhut nimmt oder Tiere von bedürftigen Menschen mit Futter- und Sachspenden versorgt. Auf dem dritten Platz landete die Tiertafel RheinErft aus Bergheim, die ebenfalls Tierhaltern in finanzieller Not hilft.

«Tierschützerinnen und Tierschützer sind Vorbilder für unsere Gesellschaft. Sie investieren viel Zeit und Geld für Tiere in Not», sagte Ministerin Gorißen. Der NRW-Tierschutzpreis ist insgesamt mit 30.000 Euro dotiert.