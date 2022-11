Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A3: Sperrung dauert an

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Wegen der aufwendigen Bergungs- und Reparaturarbeiten blieb die Fahrbahn in Fahrtrichtung Arnheim nach dem Unfall am Morgen zunächst komplett gesperrt. In Fahrtrichtung Köln waren am Nachmittag zwei Fahrstreifen freigegeben. «Mit dem Abschluss der Maßnahmen ist im Laufe des morgigen Tages zu rechnen», hieß es von Seiten der Polizei. In Folge der Sperrung kam es zu kilometerlangen Staus.