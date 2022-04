Drei Jahre Haft für Handel mit todkranken Welpen

Köln (dpa/lnw)

Für gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Handel mit todkranken Hundewelpen hat das Kölner Landgericht am Dienstag einen Mann und eine Frau zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt. Ferner ordnete das Gericht die Einziehung von 19.450 Euro Beute an sowie die Zahlung von Schadenersatz an eine Geschädigte in Höhe von rund 2300 Euro.

Von dpa