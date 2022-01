«Dr. Po»: Schönheitschirurg erneut verurteilt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein bereits wegen tödlicher Schönheitsoperationen verurteilter Arzt ist nun auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Er muss deswegen 4000 Euro zahlen, entschied das Amtsgericht am Donnerstag. Der Mediziner hatte zuvor in der Sache gegen einen Strafbefehl in Höhe von 13.500 Euro Widerspruch eingelegt. Dabei kam ihm zugute, dass sein Einkommen inzwischen deutlich geringer ist.

Von dpa