Douglas wegen Corona-Lockerungen «vorsichtig optimistisch»

Düsseldorf (dpa)

Angesichts der bevorstehenden Lockerungen bei den Corona-Regeln blickt Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas «vorsichtig optimistisch» in die Zukunft. «Ich glaube, dass wir einen sehr guten Frühling und Sommer sehen werden in den Innenstädten», sagte Douglas-Chefin Tina Müller am Dienstag in Düsseldorf. Januar und Februar seien im stationären Geschäft noch deutlich von den geringen Kundenfrequenzen in den Innenstädten geprägt gewesen.

