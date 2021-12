Dortmunder Polizei ermittelt wegen gefälschter Impfausweise

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei».

Dabei gehe es um 115 Fälle, in denen Verdächtige die falschen Nachweise zum Beispiel in Apotheken vorgelegt hätten, um einen personalisierten QR-Code zu erhalten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung. Dies könne mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafen geahndet werden. Wer einen Impfnachweis fälsche, begehe nicht nur eine Straftat, sondern gefährde auch die eigene Gesundheit und das Leben anderer Menschen, sagte Polizeipräsident Gregor Lange.