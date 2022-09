Dortmund wohl mit Dreierkette aber ohne Schlotterbeck

Manchester (dpa)

Offenbar mit einer defensiven Dreierreihe, aber überraschend ohne Nationalverteidiger Kevin Schlotterbeck will Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel bei Manchester City seinen Ex-Torjäger Erling Haaland stoppen. Trainer Edin Terzic bietet in Mats Hummels, Niklas Süle und Emre Can wohl drei Innenverteidiger auf. Möglicherweise rückt Can aber auch als dritter Sechser ins Mittelfeld neben Salih Özcan und Jude Bellingham.

Von dpa