Dortmund mit Topstürmer Haaland: Leitl mit einer Änderung

Fürth (dpa)

Mit Angreifer Erling Haaland in der Startelf will Borussia Dortmund die Vize-Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga hinter dem FC Bayern München perfekt machen. Trainer Marco Rose setzt am Samstag in der Sturmspitze gegen die bereits als Absteiger feststehende SpVgg Greuther Fürth wie gewohnt auf den Norweger, dessen Zukunft immer noch nicht geklärt ist.

Von dpa