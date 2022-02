Dortmund mit Personalsorgen: Ohne Reus, Meunier und Haaland

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund tritt mit großen personellen Sorgen zum Spiel beim FC Augsburg an. Für die Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) fehlen dem BVB unter anderem Kapitän Marco Reus, Rechtsverteidiger Thomas Meunier und weiterhin auch Erling Haaland. «Es gab auch nur wenig Zeit zur Vorbereitung, wir treten mit schwierigen Voraussetzungen an», sagte Dortmunds Trainer Marco Rose am Samstag, zwei Tage nach dem Europapokal-Aus seiner Mannschaft bei den Glasgow Rangers.

Von dpa