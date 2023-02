Dortmund in Hoffenheim mit Bynoe-Gittens für Adeyemi

Sinsheim (dpa)

Mit dem 18-jährigen Jamie Bynoe-Gittens für den verletzten Jungstar Karim Adeyemi geht Borussia Dortmund in die Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der Engländer ersetzt am Samstag in Sinsheim den deutschen Nationalspieler, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Im Vergleich zum 4:1 gegen Hertha BSC brachte Trainer Edin Terzic zudem Sébastien Haller und Jude Bellingham anstelle von Donyell Malen und Salih Özcan.

Von dpa