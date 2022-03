Doppelmord von Espelkamp: Urteil am Mittwoch erwartet

Bielefeld (dpa)

Im Prozess um den Doppelmord von Espelkamp will das Landgericht Bielefeld am Mittwoch (30.3.) ein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 53 Jahre alter Mann aus dem niedersächsischen Diepenau. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat er im Sommer 2021 aus Habgier zuerst seinen Bruder (48) in einem Haus in Espelkamp und dann seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (51) auf der Straße erschossen. Bundesweit hatte die Tat für Aufsehen gesorgt, weil nach dem Täter anschließend stundenlang mit einem Großaufgebot gefahndet wurde. Spezialkräfte nahmen den Türken am Abend an einem See in Niedersachsen fest.

Von dpa