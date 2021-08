Dinslaken: Diebe wollen Starkstromkabel mit Axt durchtrennen

Bei dem Versuch, ein Starkstromkabel aus einem Schacht zu stehlen, haben sich Diebe in Dinslaken in Lebensgefahr gebracht. Die Unbekannten wollten offenbar eine 10 000-Volt-Leitung mit einer Axt durchtrennen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei hätten sie am Mittwoch für einen Stromausfall gesorgt. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke entdeckte daraufhin in dem zwei Meter tiefen Schacht eine Axt, einen Schraubendreher und eine Zange.

«Vermutlich dürfte es zu einem lauten Knall und Funken gekommen sein und die Unbekannten derart erschreckt haben, dass sie das Werkzeug zurückließen und die Flucht ergriffen», hieß es in der Mitteilung. Es sei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.