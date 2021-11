Digitale Unterschrift statt Gang zum Amt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Von der Fischereierlaubnis bis zum Notenverbesserungsversuch im zweiten Jura-Staatsexamen: Persönliche Behördengänge sollen in Nordrhein-Westfalen in vielen Bereichen überflüssig werden. Die Landesregierung legte einen Gesetzentwurf vor, der in rund 100 Bereichen statt der Papier-Unterschrift eine digitale Signatur ermöglicht. «Das Wirtschafts-Service-Portal.NRW bietet mehr als 70 Dienstleistungen digital an, bald werden es Hunderte sein», erklärte Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag. Ende 2022 solle der digitale Gang ins Rathaus die Regel und nicht mehr die Ausnahme sein.

Von dpa