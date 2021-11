Diebesgut bei Putzfrau gefunden: Eigentümer gesucht

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei in Bielefeld Diebesgut bei einer 51-Jährigen sichergestellt, die diese Gegenstände als Putzfrau bei ihren Arbeitgebern entwendet haben soll. Bei den gefundenen Wertgegenständen handele es sich wohl um Erbstücke oder das Eigentum älterer Menschen. Die Polizei sucht nun nach den rechtmäßigen Eigentümern und veröffentlichte am Mittwoch Fotos der Wertsachen.

Die Ermittlungen gingen auf einen Diebstahl zurück, den eine 84-jährige Bielefelderin im vergangenen März angezeigt hatte. Damals waren ihr laut Polizei von ihrer Putzkraft Münzen, Ringe, Ketten, Medaillons und Uhren gestohlen worden.

Am 22. Juli sei die Wohnung der dringend Tatverdächtigen durchsucht worden. Dabei stießen die Ermittler auf diverse Schmuckstücke, Sammlermünzen, alte Währungen und Briefmarken. Die 84-Jährige erkannte bereits einige der Wertsachen als ihr Eigentum wieder. Eine 89-jährige Bielefelderin habe ebenfalls einen Diebstahl durch die Tatverdächtige angezeigt. Ihr seien Ringe entwendet worden. Diese seien bei der Durchsuchung aber nicht gefunden werden, so die Polizei.

Die Tatverdächtige hatte ihre Dienstleistungen den Angaben zufolge in Zeitungsannoncen angeboten und war so mit ihren Kunden und Opfern in Kontakt gekommen.