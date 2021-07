Tierdiebe beschäftigen die Polizei in Wenden im Sauerland. Die Unbekannten stahlen zwei schwarze Katzen von einem Balkon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Vogelgitter, mit dem der Balkon abgesperrt war, rissen die Diebe am Samstagnachmittag demnach ein und nahmen die Katzen mit. Der Besitzerin hinterließen die Diebe nur die aufgeschnittenen Halsbänder der Katzen.