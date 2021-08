Diebe stehlen Katalysator: Mann nimmt selbst Verfolgung auf

Nachdem Diebe ihm seinen Katalysator am Auto geklaut haben, hat ein 36-jähriger Mann selbst die Täter verfolgt. Rund eine Stunde sei er den beiden Männern im Auto gefolgt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er hatte vom Balkon aus beobachtet, wie einer von ihnen unter seinem Wagen lag und kurz darauf mit dem abgesägten Katalysator in ein Auto stieg. Der 35-Jährige wählte den Notruf, nahm dann aber selbst die Verfolgung auf und fuhr dabei auch mehrmals über Rot.

In einem Mehrfamilienhaus stellten Beamte die bereits polizeibekannten Tatverdächtigen im Alter von 40 und 33 Jahren und nahmen sie fest. Sie erwarte nun ein Strafverfahren. Der Fahrer stand zudem unter Drogeneinfluss. In deren Auto entdeckte die Polizei Wagenheber und Werkzeuge.