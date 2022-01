Diebe stehlen Backblech mit Hähnchen

Ein Hähnchengericht mitsamt Backblech und jede Menge Softdrinks haben Diebe in Hagen direkt von einem Balkon gestohlen.

Die 54-jährige Köchin hatte das Blech sowie Säfte und Cola am Montagmorgen dort abgestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als sie den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie die Ordnungshüter. Diese fanden das Blech mit dem offenbar noch nicht gebratenen Hähnchen später in einem Gebüsch. Die Zutaten waren wohl hochwertig: Der Schaden wurde von der Polizei auf 63 Euro geschätzt.