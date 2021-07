Kriminelle Grillfreunde haben in Rees (Kreis Kleve) Fleisch im Wert von rund 30 Euro aus einem Automaten gestohlen. Die Täter schlugen die Scheibe des Automaten in der Nacht zu Dienstag vermutlich mit einem Stein ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei sei das Gerät massiv beschädigt worden. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.