Diebe auf nächtlichem Beutezug im Shoppingcenter

Gummersbach (dpa/lnw)

Haarschneidemaschinen, Scheren, Sekt, Süßigkeiten, Getränke und eine Pizza: In einem Shoppingcenter in Gummersbach sind Diebe auf nächtlichen Beutezug gegangen und haben dabei auch beim Speiseangebot zugeschlagen. In einem Friseursalon hebelten die unbekannten Täter eine Vitrine auf und erbeuteten etwa 10 Haarschneidemaschinen sowie 20 Scheren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In einem Imbiss verspeisten die Täter nach ersten Erkenntnissen eine Pizza und griffen bei den Getränken zu. In einem anderen Laden klauten sie zwei Sektflaschen und Süßigkeiten. Allerdings blieben ihre Versuche, zwei Kassen aufzuhebeln, erfolglos.

Von dpa