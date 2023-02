Dieb stiehlt Pick-up: Besitzer bei Flucht auf Ladefläche

Schermbeck (dpa/lnw)

Ein 40-jähriger Mann hat sich in Schermbeck (Kreis Wesel) bei einer filmreifen Aktion auf seinen gestohlenen Pick-up geschwungen und die Fluchtfahrt auf der Ladefläche mitgemacht. Die endete an einem Baum - und mit einer Festnahme. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa