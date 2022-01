Dichter Dinçer Güçyeter erhält Peter-Huchel-Preis 2022

Freiburg (dpa)

Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an den Poeten Dinçer Güçyeter. Der in Nettetal am Niederrhein lebende Dichter, geboren 1979, wird damit für seinen Band «Mein Prinz, ich bin das Ghetto» gewürdigt, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Samstag mitteilte. Die Jury betonte die «expressionistische Sprachwucht und feinsinnige Ambivalenz» des Werkes. Güçyeter öffne «eine sehr eigene und doch vertraute Welt zwischen dem niederrheinischen Nettetal und Anatolien, zwischen Kind-Sein und Vater-Werden, zwischen Heinrich Heine und Dinçer Güçyeter, und unterläuft - oft humorvoll - herrschende postmigrantische Stereotype». Die Verleihung findet voraussichtlich am 18. Mai in Staufen im Breisgau statt.

Von dpa