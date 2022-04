DGB plant zentrale Mai-Kundgebung in Dortmund: Viele Demos

Dortmund (dpa/lnw)

Unter dem Motto «GeMAInsam Zukunft gestalten» will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf seiner zentralen NRW-Mai-Kundgebung in Dortmund zu solidarischem Miteinander aufrufen. Bei der Kundgebung zum Tag der Arbeit am 1. Mai werde die Landesvorsitzende Anja Weber reden, danach an einer Gesprächsrunde auch mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) teilnehmen, kündigte der DGB an. Die Spitzenkandidaten weiterer Parteien für die Landtagswahl am 15. Mai werden ebenfalls im Westfalenpark erwartet - so der SPD-Vorsitzende Thomas Kutschaty, NRW-Grünen-Chefin Mona Neubaur und FDP-Familienminister Joachim Stamp.

Von dpa