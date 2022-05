DFL-Chefin Hopfen gratuliert Schalke: «Sportliche Klasse»

Gelsenkirchen (dpa)

Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen hat dem FC Schalke zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gratuliert. «In einem unglaublich spannenden Rennen um den Aufstieg hat der FC Schalke 04 in den richtigen Augenblicken seine sportliche Klasse gezeigt sowie Widrigkeiten getrotzt - und damit die Rückkehr in die Bundesliga nach einem Jahr perfekt gemacht», sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga. «Herzlichen Glückwunsch an das Trainerteam um Mike Büskens, an die Mannschaft um ihren herausragenden Torjäger Simon Terodde und an alle Verantwortlichen des Clubs.»

Von dpa