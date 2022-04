DFB-Frauen hoffen auf siebten Sieg im siebten Spiel

Bielefeld (dpa)

Die deutschen Fußballerinnen können im Qualifikationsspiel gegen Portugal einen großen Schritt zur WM 2023 in Australien und Neuseeland machen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weist vor der Partie am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld sechs Siege in sechs Spielen auf. Bereits am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) geht es in Belgrad gegen Serbien weiter. Unter Umständen können die DFB-Frauen da schon das WM-Ticket lösen.

Von dpa