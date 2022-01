Deutscher Schüler stürzt bei Skiunfall ab

Kaltenbach (dpa)

Ein deutscher Schüler ist bei einem Skiunfall im Tiroler Zillertal sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war mit hoher Geschwindigkeit an der Einmündung in eine andere Strecke vom Pistenrand abgekommen und in einem Bachbett liegengeblieben.

