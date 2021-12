Deutscher Krimipreis geht an «Die Experten» von Merle Kröger

Bochum/Hamburg (dpa)

Der «Deutsche Krimipreis» geht in diesem Jahr an «Die Experten» von Merle Kröger. Auf den zweiten Platz der nationalen Wertung gelangte der Autor Johannes Groschupf mit «Berlin Heat», Platz drei ging an Susanne Saygin mit «Crash». Das teilte das Bochumer Krimi Archiv über seine Außenstelle in Hamburg mit.

Von dpa