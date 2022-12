Deutlicher Anstieg der Wohnungseinbrüche in NRW

Nach jahrelangem Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen ein deutlicher Anstieg und damit eine Trendwende ab.

Ein als Einbrecher verkleideter Mann hebelt in der Beratungsstelle der Polizei ein Fenster auf.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Nordrhein-Westfalen nach jahrelangem Rückgang erstmals wieder deutlich angestiegen. In den ersten zehn von zwölf Monaten dieses Jahres registrierte die Polizei 18.840 Einbrüche und Einbruchversuche in Wohnungen.

Das waren 30 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie aus Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) hervorgeht. Im Vergleich zu den Halbjahreszahlen, bei denen die Zunahme noch 36 Prozent betrug, schwächte sich der Anstieg in der zweiten Jahreshälfte etwas ab.

Das LKA schloss einen Zusammenhang mit dem Wegfall vieler Corona-Maßnahmen nicht aus. Die Bürger seien wieder mehr außerhalb ihrer Wohnungen unterwegs, was für Einbrecher die Tatgelegenheiten erhöhe. Die Zahlen sind vorläufig und können von der späteren, qualitätsgesicherten Jahresstatistik abweichen.