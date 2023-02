«Der Westen hilft»: Spendensumme steigt auf 10,6 Millionen

Köln (dpa/lnw)

Nach dem Finale der WDR-Spendenaktion «Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt» haben Menschen noch einmal mehr als eine Million Euro gespendet. Insgesamt sind somit etwas mehr als 10,6 Millionen Euro für Hilfsprojekte in Krisenländern zusammengekommen, wie der WDR am Donnerstag mitteilte.

Von dpa