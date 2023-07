Denkmalförderung 2024 startet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt auch 2024 wieder Kommunen, Kirchen, Stiftungen, Vereine, Bürgerinitiativen sowie private Denkmaleigentümer beim Erhalt kultureller Schätze. Nur mit diesem geballten Engagement sei es möglich, die fast 90.000 Bau- und Bodendenkmäler in NRW zu schützen und zu pflegen, betonte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf.

Von dpa