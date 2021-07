Demo in Köln nach verhindertem Kurden-Treffen

Nach einem verhinderten Treffen in Bergisch Gladbach haben am Sonntag mehrere Hundert Kurden in Köln demonstriert. Nach Angaben der Polizei war die Veranstaltung mit rund 300 Teilnehmern im Stadtteil Deutz angemeldet und auch genehmigt worden. Die Demonstration sei störungsfrei verlaufen, sagte ein Sprecher.

Die Polizei hatte für Sonntag ein Treffen von Führungsleuten aus den Reihen der in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Bergisch Gladbach untersagt. Die PKK und ihre Nachfolgeorganisationen seien in Deutschland verboten und es gelte für sie ein Betätigungsverbot, hatte die Polizei am Freitag die Absage begründet. Vertreter des Veranstalters hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.