Demirbay spielt für Andrich: Mainzer Hack in Quarantäne

Leverkusen (dpa) -

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht am Samstag von Beginn an mit Kerem Demirbay für den rotgesperrten Robert Andrich in das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Ansonsten vertraut Bayer-Coach Gerardo Seoane der Elf, die am vergangenen Sonntag in das Spiel beim VfB Stuttgart (3:1) startete.

Von dpa