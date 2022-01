DEL-Clubs Düsseldorf und Krefeld verzichten auf Zuschauer

Düsseldorf/Krefeld (dpa)

Die Düsseldorfer EG und die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga verzichten vorerst auf die Möglichkeit, 750 Zuschauer zu ihren Spielen in die Hallen zu lassen. Beide Clubs begründeten dies am Donnerstag vor allem mit fehlender Wirtschaftlichkeit. «Die Einnahmen von nur 750 Fans decken leider nicht den doch immensen Arbeits- und Kostenaufwand, den das Öffnen der Halle für Zuschauer allgemein erfordert», teilte die DEG wenige Stunden vor dem Heimspiel am Abend gegen die Nürnberg Ice Tigers mit.

Von dpa