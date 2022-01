DEL-Clubs aus NRW werfen Landesregierung «Willkür» vor

Düsseldorf (dpa/lnw) -

In einem Offenen Brief an die Landesregierung haben sich die vier NRW-Clubs der Deutschen Eishockey Liga Luft über ihren Ärger über die geltenden Zuschauerbeschränkungen gemacht. «Insgesamt wirken die Regelungen zunehmend widersprüchlicher und teilweise auch willkürlich. Sie scheinen mehr politischem Kalkül denn einer Evidenz zu folgen», schrieben die Verantwortlichen der Düsseldorfer EG, Kölner Haie, Krefeld Pinguine und Iserlohn Roosters an Ministerpräsident Hendrik Wüst und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU).

Von dpa