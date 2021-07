Deich in Fröndenberg hält: Keine Entwarnung

Ein Deich in Fröndenberg droht nach heftigen Regenfällen zu brechen. Einsatzkräfte evakuieren Hunderte Menschen. Auch am Dienstagmorgen gibt es noch keine Entwarnung.

Mitarbeiter des THW legen an einem Damm an einem Rückhaltebecken, das zu brechen droht, Schläuche und pumpen das Wasser ab.

Der aufgeweichte Deich in Fröndenberg an der Ruhr bereitet den Menschen weiter Sorge. Zwar hielt der Deich in der Nacht zum Dienstag stand, sodass die Großeinsatzlage am Morgen wieder aufgehoben werden konnte, wie der Kreis Unna mitteilte. Dennoch gebe es noch keine komplette Entwarnung. Das Technische Hilfswerk habe das Wasser abgepumpt, es befinde sich aber noch reichlich Schlick im Teich, hieß es. Der Bereich soll am Dienstag mit so genannten Big Packs, sackartigen Schüttgutbehältern, weiter gesichert werden.

Starkregen hatte am Sonntag einen 80 mal 60 Meter großen Angelteich volllaufen lassen und die Deichkrone aufgeweicht. Ein Deichbruch konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Rund 700 Menschen wurden laut Angaben des Kreises evakuiert und mussten die Nacht zum Dienstag bei Freunden oder Verwandten verbringen. Etwa 40 weitere kamen demnach in einer Notunterkunft in einer Gesamtschule unter.

Am Sonntag hatte ein Gewitter mit heftigen Regenfällen Straßen in der Stadt mit den insgesamt rund 21.000 Einwohnern überflutet. Keller waren vollgelaufen, Bäche über die Ufer getreten. Unter anderem eine Senioreneinrichtung und ein Freibad waren mit Wasser und Schlamm überflutet worden.