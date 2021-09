Die Düsseldorfer EG hat eine Woche vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga den finnischen Verteidiger Joonas Järvinen unter Vertrag genommen. Der 32-Jährige wechselt vom Club Ässät und erhält in Düsseldorf einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Das teilte die DEG am Donnerstag mit. Järvinen ist als Ersatz für den langfristig verletzen Abwehrspieler Marc Zanetti vorgesehen.