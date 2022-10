DEG verpflichtet Abwehrspieler aus Finnland

Der 34 Jahre alte Verteidiger kommt vom finnischen Erstligisten Pelicans zur DEG, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Donnerstag mit. Der 40-malige Nationalspieler hatte in der finnischen Liga bislang 616 Einsätze, erzielte 86 Tore und lieferte 201 Vorlagen. Kousa soll Cumiskey ersetzen, der wegen einer Knieverletzung bis zum Saisonende ausfällt. «Mit Mikko Kousa haben wir einen Ersatz gefunden, der spielerisch sehr gut ist und vor allem auch in der Offensive seine Stärken hat», sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt.