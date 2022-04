DEG und Haie nur noch ein Sieg vom Viertelfinale entfernt

Köln (dpa)

Die rheinischen Rivalen Düsseldorfer EG und Kölner Haie sind nur noch einen Sieg vom Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga entfernt. Die beiden Altmeister gewannen am Dienstag jeweils die ersten Partien der Pre-Playoff-Runde, in der zwei Siege zum Weiterkommen notwendig sind. Besonders intensiv war es beim 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) der DEG bei den Nürnberg Ice Tigers. In einem rasanten und aggressiven Spiel starteten die Rheinländer auch ohne Cheftrainer Harold Kreis, der aus privaten Gründen in seine Heimat Kanada gereist war, besser und hatten in Mirko Pantkowski in dessen ersten DEL-Playoffspiel überhaupt den besseren Keeper.

Von dpa