DEG nach Team-Quarantäne dezimiert wieder im Training

Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga hat nach dem Ablauf der Team-Quarantäne am Montag erstmals wieder dezimiert trainiert. Ob die Partien am Freitag bei den Iserlohn Roosters und am Sonntag gegen den EHC Red Bull München aber stattfinden können, ist noch unklar. Notwendig dafür wären mindestens zehn gesunde Feldspieler. Die standen am Montag auf dem Eis, allerdings wurde die Trainingsgruppe mit Jugendspielern verstärkt.

