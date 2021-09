DEG in dieser Saison ohne Marc Zanetti: Vertrag aufgelöst

Düsseldorf (dpa)

Die Düsseldorfer EG muss die gesamte Saison ohne Marc Zanetti planen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mitteilte, leidet der 30 Jahre alte Verteidiger weiterhin an den Folgen einer schweren Thrombose im linken Unterschenkel, die er sich am 16. Februar beim Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg zugezogen hatte. Der Vertrag mit dem Kanadier wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Von dpa