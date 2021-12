Defekte Oberleitung: ICE vor Siegburg liegengeblieben

Siegburg/Bonn (dpa)

Wegen eines Oberleitungsschadens ist ein ICE der Deutschen Bahn am Silvester-Morgen wenige hundert Meter vor dem Bahnhof in Siegburg bei Bonn liegengeblieben. Alle Züge auf der Schnell-Strecke zwischen Köln und Frankfurt/Main wurden deshalb zunächst umgeleitet und hielten nicht an den Bahnhöfen Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg/Lahn. Am Mittag sagte ein Bahn-Sprecher, dass die Umleitungen nicht mehr nötig seien. «Es gibt nur noch Verspätungen von etwa 15 Minuten. Ansonsten verkehren die Züge auf der Strecke wieder normal.»

Von dpa