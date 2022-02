Defekte Heizung: Zwei Verletzte durch Kohlenmonoxid-Gas

Krefeld (dpa/lnw)

Zwei Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses in Krefeld sind am Freitagabend durch hochgiftiges Kohlenmonoxid-Gas verletzt worden. Sie kamen in eine Spezialklinik nach Düsseldorf, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag berichtete. Ursache für die Entstehung des geruchlosen Gases war vermutlich eine defekte Heizungsanlage.

Von dpa