DAZN-Kommentator Scherpe mit 24 gestorben

«Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren», heißt es in dem Post in den sozialen Medien. Bereits im Alter von vier Jahren sei Scherpe dem Verein beigetreten und ihm über die Jahre treu geblieben. «Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen.»

Scherpe war erst seit Dezember vergangenen Jahres Kommentator beim Streamingdienst DAZN. Zuvor durchlief er ein Kommentatoren-Casting des Streaminganbieters. Der Sender postete ebenfalls einen Instagram-Beitrag, löschte diesen allerdings später wieder.

Der studierte Sportjournalist war bereits als Kommentator und Blindensportreporter in der Regionalliga West im Einsatz.

Zuvor berichteten «Tag24«, «TZ» und «Bild».