Dahoud beim BVB noch längst nicht abgeschrieben

Der zum Saisonende bei Borussia Dortmund ausgemusterte Mo Dahoud ist bei Trainer Edin Terzic noch längst nicht abgeschrieben. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler des BVB hatte zu Wochenbeginn erfahren, dass sein am 30. Juni 2023 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. «So etwas lässt einen Spieler auch nicht kalt. Das ist doch absolut menschlich. Und trotzdem hat er sofort wieder im Training gezeigt, wie viel Gas er bereit ist zu geben», sagte Terzic. «Ich bin mir sicher, dass Mo in dieser Saison noch ein richtig wichtiger Faktor für uns sein wird. Ich hoffe, dass er gesund bleibt und dann richtig gute Leistungen bis zum Ende der Saison für uns zeigen kann», sagte der BVB-Coach.

Dahoud stand zu Saisonbeginn bei Terzic hoch im Kurs. «Er war in jedem Spiel von Beginn an auf dem Platz und hat sich dann leider sehr schwer an der Schulter verletzt und ist lange ausgefallen. Wir hatten gehofft, dass er im Januar sofort einsatzfähig ist, dann hatte er noch etwas Rückstand und noch nicht diese Sicherheit in Zweikämpfen gespürt», erklärte der Dortmunder Trainer. Danach startete die Mannschaft ihre Serie von derzeit acht Siegen am Stück. «Dann haben es die Jungs auf seiner Position einfach richtig gut gemacht», sagte Terzic.

Dahoud war im Sommer 2017 von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt und stand in bislang 137 Pflichtspielen auf dem Platz. Einige Spiele sollen noch dazu kommen. «Bis zum Sommer konzentriere ich mich voll und ganz auf den BVB und möchte helfen, unsere Ziele zu erreichen. Wenn das Team mich braucht, bin ich zu 100 Prozent da», sagte Dahoud.