Dämpfer in neuen Trikots: Schalke unterliegt Rostock 3:4

Trotz der drei Treffer von Simon Terodde (33./43./83.) beträgt der Rückstand des Bundesliga-Absteigers auf Rang zwei bereits sechs Punkte. Dagegen verschaffte sich Rostock mit dem Sprung auf Rang 14 ein wenig Luft im Abstiegskampf.

Schalke übernahm zwar von Beginn an die Regie, geriet aber nach zwei mustergültigen Kontern der Gäste mit Toren von Ingelsson und Verhoek gleich zweimal in Rückstand. Doch mit seinen Saisontoren 17 und 18 brachte Terodde sein Team jeweils per Kopf noch vor der Halbzeit wieder zurück ins Spiel. Auch auf den neuerlichen Hansa-Führungstreffer kurz nach der Pause durch Breier fanden die Schalker eine sportliche Antwort. Der dritte Kopfballtreffer von Terodde reichte am Ende aber nicht zum Punktgewinn, weil Fröling in der Nachspielzeit traf.